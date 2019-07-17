Z Архив новостей новости
5 1 6 223
08:46, 17 июля 2019

Московский Окружной военный суд сегодня рассмотрит жалобу на арест двух сотрудников ФСБ, которых обвиняют в  разбое

Всего в СИЗО попали пять офицеров, еще двое отправлены под домашний арест. Среди фигурантов  — сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», а также офицеры банковского управления ФСБ.

Официально в  чем их обвиняют, не сообщается. Но по сведениям нескольких изданий, офицеров подозревают в нападении на  банк выходца из ГРУ, где были похищены 140 миллионов рублей.

В рамках этого дела разыскивают еще восемь сотрудников ФСБ, которые скрылись во время командировки на Северном Кавказе.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной эпизод «переписывания» истории Это очень напоминает «расследования» известной фейк-конторы «беллингкэт», которая старательно отрабатывает единственную версию по падению малазийского «Боинга» в Донбассе на основе «стопроцентных свидетельств» из соцсетей…

5 447 6 43334 10.07
Kистория, войны, германия, памятники, память, мнения
Интервью Один

гости: Александр Жолковский, Лада Панова

Мне кажется, что в России действительно внешняя несвобода только подчеркивает внутреннюю сущность христианской души. Мне представляется, что она именно на этом контрасте и держится…

5 303 6 15762 12.07
#слушать 01:47:37 8читать ;смотреть $скачать 24.6 МБ
Блоги

+ В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета В ОБСЕ призвали расследовать этот теракт…

5 176 6 10416 14.07
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, украина, сми, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Проблемы «крымских татар» нет, есть жулики, провокаторы и преступники Нет никакой проблемы крымских татар, есть проблема определённых товарищей, которые пилят в Крыму бабло за счёт своей национальности, плачась на весь свет, как их несчастных притесняют…

5 203 6 21041 11.07
Kобщество, крым, меньшинства, власть, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про крымских татар Закон один – если у народа есть место, которое этот народ называет своей родиной, то скорее развалятся Великие пирамиды, чем народ забудет о своей мечте вернуться на свою сладкую отчизну…

5 307 6 35632 11.07
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Несколько «но», которые не дают оснований для энтузиазма Байден обрушился на Россию и говорил о всевозможных угрозах, исходящих от нее. То есть — мало не покажется: он будет очень близок к позиции того антироссийского консенсуса, который сейчас правит бал в Конгрессе США…

5 95 6 12029 12.07
Kбайден, сша, выборы, политика, снв, рф, ядерное оружие, украина, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Брюсселю придется отказаться от вассальной дипломатии Понимаю, неприятно, но иных вариантов нет: или сохранить Договор, или продолжать бессмысленные воззвания к России…

5 91 6 12716 15.07
Kрф, запад, дипломатия, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Крым наш, а их – Украина. И там будет происходить кризис американской системы. Он уже происходит…

5 92 6 13232 16.07
#слушать 34:59 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Kукраина, политика, выборы, мосгордума, видео, передачи
Блоги

Дмитрий Ковальчук блоггер Севастополь

Неприступный Севастополь Севастополь превратился в какое-то место проведение трудового отпуска. Кадры с материка приезжают, набивают карманы и сваливают пока не посадили…

5 60 6 8682 16.07
Kсевастополь, власть, общество, события
Блоги

Илья Яшин политик

Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…

5 36 6 5570 13.07
Kобщество, выборы, политика, москва, мнения
Блоги

Елена Лукьянова доктор юридических наук

Моя подпись — либо я не существую,  — либо проверка подписей избирателей в отношении определенных кандидатов не вполне добросовестна, а ее результаты подлежат сомнению.

5 48 6 7825 15.07
Kвыборы, москва, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Либерализм, что-то новое… Типичное проявление постсоветского либерализма — это когда люди не имеющие базового образования легко бросаются грязью в тех, кого научное сообщество называет профессионалами…

5 39 6 6605 11.07
Kполитика, общество, мнения
Интервью Интервью

Валентин Горбунов гость: Валентин Горбунов председатель Московской городской избирательной комиссии (по телефону)

Проблема одна — чтобы добросовестно сборщики работали и собирали реальные подписи, а не с потолка рисовали фамилии. Если есть такие подписи, кандидатам надо разбираться со своими сборщиками, спрашивать с них, как умершие люди попадают…

5 128 6 22148 15.07
#слушать 23:53 8читать ;смотреть $скачать 5.5 МБ
Блоги

Любовь Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму «Это означает снятие меня с выборов в Мосгордуму. Объявляю голодовку»...

5 172 6 30572 14.07
Kобщество, видео, выборы, мосгордума, события
Блоги

Кусок эфира

Виктор Мироненко: Здесь война воспринимается как некоторое недоразумение В Украине абсолютно другая ситуация. То есть там, действительно, есть уже десятки тысяч людей, которые конкретно потеряли своих сыновей, мужей, отцов, и для них эта ситуация другая…

5 113 6 20049 16.07
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Именно для этого и проводится тестирование Основной сбой пришелся на связь с принтером и видеоцентром (не доставлялся сигнал), голосование же продолжалось для пользователей, но не для наблюдателей, что, конечно, критично…

5 84 6 14888 12.07
Kвыборы, технологии, мнения

Популярное за неделю

Новости

Совет Евросоюза: Российские власти должны взять на себя ответственность за гибель в Донбассе малайзийского самолета Об этом говорится в декларации Совета Евросоюза, принятой в канун годовщины трагедии…

5 12 6 8056
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Про оскорбление Путина. Мне не понравилось. Перебор по хронометражу и очень многословно. Оскорбляемый должен выглядеть посмешищем и желательно идиотом, а не жертвой длинного и запутанного пещерного сквернословия…

5 78 6 119152 10.07
#слушать 51:20 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Голосование
Считаете ли вы, что сегодня ФСБ работает честнее других силовиков?
5 90 6 17015 12.07
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Как власти готовят очередную «крупнейшую геополитическую катастрофу века» Чтобы протащить свои законодательные инициативы, властям придется договариваться не с руководителями фракций, а чуть ли ни с каждым депутатом в отдельности…

5 63 6 181749 15.07
Kвласть, парламент, госдума, кремль, мнения
Блоги

Адские бабки Видеоблог о деньгах, пенсиях и налогах

+ Центробанк запретит хранить деньги в долларах и евро Центробанк запретит хранить деньги в долларах и евро А все потому, что доллары — это опасные, с точки зрения ЦБ инвестиции. Вдруг Америка обанкротится?..

5 90 6 179721 14.07
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, экономика, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7949239
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4114965

Сегодня в эфире