Московский Окружной военный суд сегодня рассмотрит жалобу на арест двух сотрудников ФСБ, которых обвиняют в  разбое

Всего в СИЗО попали пять офицеров, еще двое отправлены под домашний арест. Среди фигурантов — сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», а также офицеры банковского управления ФСБ.

Официально в чем их обвиняют, не сообщается. Но по сведениям нескольких изданий, офицеров подозревают в нападении на банк выходца из ГРУ, где были похищены 140 миллионов рублей.

В рамках этого дела разыскивают еще восемь сотрудников ФСБ, которые скрылись во время командировки на Северном Кавказе.