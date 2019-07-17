Спикер Госдумы предложил повысить ее роль при формировании правительства

По мнению Вячеслава Володина, было бы правильно, чтобы нижняя палата парламента как минимум участвовала в консультациях при назначении министров.

В своей статье, опубликованной сегодня в «Парламентской газете», Володин напоминает, что сейчас Госдума в рамках конституционных полномочий только дает согласие президенту на назначение премьер-министра. Володин отметил, что базовые положения конституции незыблемы, но точечные корректировки необходимы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в Кремле рассматривают различные варианты, при которых Владимир Путин после 2024 года мог бы остаться у власти. Согласно одному из сценариев, Путин мог бы стать премьер-министром с расширенными полномочиями.