Бывший президент Эквадора заявил, что Джулиан Ассанж пытался повлиять на американские выборы

Рафаэль Корреа завил в интервью CNN, что сайт Викиликс предоставлял информацию только о Хиллари Клинтон, но не о Дональде Трампе.

«Не говорить всей правды называется манипуляцией», — отметил Корреа. Он добавил, что он при этом открестился от контактов с Ассанжем. Именно благодаря Рафаэлю Корреа основатель Викиликс в 2012 году получил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне. В этом году он был выдан британским властям и сейчас отбывает 50-недельный срок за нарушение условий освобождения под залог.

Ассанжа могут выдать в США, где ему грозит длительный тюремный срок по обвинению в шпионаже.