В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Их включили в доклад, который был подготовлен в апреле для весенней сессии Парламентской ассамблеи альянса, которая прошла в Братиславе.

Согласно отрывку, — его приводит бельгийская газета «Морген», — в тексте упоминалось о 150 ядерных боеголовках, которые хранятся на базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Документ был впоследствии удален. Автор доклада, канадский сенатор Джозеф Дей сказал газете Вашингтон Пост, что все данные, использованные в докладе, находятся в открытом доступе. Американская газета отмечает, что этот доклад подтвердил секрет, о котором все и так давно знали.