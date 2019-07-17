Около 30 педагогов Англо-американской школы в Москве не смогли въехать в Россию

Им было отказано в российских визах. Об этом пишет The New York Times. В публикации говорится, что это попытка Москвы надавить на США.

В Англо-американской школе учатся, в частности, дети иностранных дипломатов и бизнесменов. В интервью изданию президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко сказал, что если работа этой школы будет нарушена, то это сделает Россию менее привлекательной для иностранных инвесторов.