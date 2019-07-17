Роспотребнадзор расследует массовое отравление детей в Крыму
В лагере «Лучистый» на западе полуострова были госпитализированы более 30 детей. В региональном Минздраве сообщили, что причиной могла стать норовирусная инфекция.
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В лагере «Лучистый» на западе полуострова были госпитализированы более 30 детей. В региональном Минздраве сообщили, что причиной могла стать норовирусная инфекция.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…