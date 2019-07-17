Военные Ирана отбуксировали в порт страны иностранный танкер с нефтью

В МИДе Исламской республики утверждают, что судно подало сигнал о помощи. Между тем, представители Объединенных Арабских Эмиратов еще накануне заявили, что их танкер о помощи не просил.



Судно, которое шло через Ормузский пролив больше двух дней не подавало информацию о своем местоположении. Ранее иранские военные пытались остановить в этом районе британский нефтяной танкер, но отступили из-за того, что судно сопровождал военный корабль.