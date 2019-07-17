Декларация Совета ЕС: Власти РФ должны взять на себя ответственность за гибель в Донбассе малайзийского самолета

Российские власти должны взять на себя ответственность за гибель в Донбассе малайзийского самолета. Об этом говорится в декларации Совета Евросоюза, принятой в канун годовщины трагедии. Также в документе содержится призыв к Москве полностью сотрудничать со следствием по этому делу. По данным группы следователей, к гибели Boeing причастны трое граждан России и один украинец. Двое из них сейчас находятся в России. Российская сторона свою причастность к трагедии отвергает.

Международная следственная группа считает, что Россия виновата в случившимся. Доказательства ответственности страны– вопрос времени, сказал ранее голландский прокурор Фред Вестербеке.

Он также сказал, что уже известны имена четырех причастных к атаке на боинг. Трое из них – граждане Российской Федерации. Четвёртый подозреваемый — украинец.