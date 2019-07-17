Государственное бюро расследований в Киеве намерено сегодня допросить экс-президента Украины Петра Порошенко

В то же время, как ожидается, он в следственные органы не явится.

Вызов Порошенко в Госбюро расследований связан с делом об отмывании денег при продаже завода «Кузница на Рыбальском». Об этом, по крайней мере, на прошлой неделе сообщал первый замглавы администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. В самом ГБР причину вызова не уточняли. При этом в партии «Европейская солидарность», чьим лидером является Порошенко, утверждают, что никакой повестки от следственных органов он не получал. А сам бывший украинский президент говорил, что планирует провести ряд встреч в Страсбурге с руководителями и другими представителями европейских организаций. Между тем украинское издание «Вести», ссылаясь на пресс-службу Европарламента, в понедельник сообщило, что в списках гостей Порошенко нет. Оно также утверждает, что у лидера партии «Европейская солидарность» не запланированы никакие встречи.

Следователи Государственного бюро расследований ранее приняли к производству восемь уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Они касаются, в частности, подозрений в госизмене, неуплаты налогов и попытки узурпации судебной власти.