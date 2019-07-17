Военный суд сегодня рассмотрит апелляцию на арест сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбое

По некоторым данным, они причастны к нападению на банк в Москве.

В Московском окружном военном суде сегодня состоится рассмотрение жалоб двух из семи сотрудников ФСБ, арестованных по делу о разбойных нападениях. Об этом сообщает ТАСС. Всего в СИЗО содержатся пять человек, еще двоих суд ранее отправил под домашний арест. РБК писал, что среди фигурантов дела — сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», а также офицеры управления «К» ФСБ.

О громком деле в отношении сотрудников спецслужбы стало известно в начале июля. Официально об обстоятельствах дела не говорится, но, по данным сразу нескольких изданий, злоумышленники напали на банк в Москве и забрали оттуда около 140 миллионов рублей – предположительно, речь идет о небольшом банке «Авангард». Сообщалось, что они могут быть причастны и к другим случаям пропажи денег во время обысков, но пока эта информация проверяется.

В рамках этого дела в розыск были объявлены еще восемь сотрудников ФСБ. Во время задержаний коллег они находились в командировке на Северном Кавказе и решили скрыться.