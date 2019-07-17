Россиянин Алексей Макеев приговорен за убийство в Мексике к 37 с половиной годам тюрьмы

Макеев известен в Мексике благодаря своим видео, в которых он оскорблял жителей страны и угрожал им. В конце мая 2017 года несколько сот человек атаковали дом Макеева в Канкуне. Один мексиканец был ранен и скончался. Сам Макеев получил тяжелые травмы. С тех пор он находится в тюрьме. В российском посольстве отмечают, что Макеев имеет право на дальнейшее отбывания наказания в России, но пока он с такой просьбой не обращался.