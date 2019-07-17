Министр культуры Чечни раскритиковал исполнителей, выступающих без согласования с местными властями

В эфире телеканала «Грозный» Хож-Бауди Дааев сказал, что в республике действует специальная комиссия, которая проверяет слова и музыку песен. Тех, кто распространяет свою музыку через соцсети и не сотрудничает с региональным Минкультом, Дааев назвал «превдоартистами». Они, по его словам, «в обход всех правил и традиций… поют все, что приходит на ум. Как отмечается в сюжете, современные чеченские артисты — «это строгий наряд и скромное исполнение».