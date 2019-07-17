Военный суд в Москве сегодня рассмотрит жалобу на арест двух сотрудников ФСБ

Они были помещены под стражу по делу о разбойных нападениях.

Среди обвиняемых пока два оперативника управления «К», три бойца спецназа ФСБ «Альфа», боец спецподразделения «Вымпел» и сотрудник Федеральной налоговой службы. Пятеро уже две недели находятся в СИЗО, еще двое – под домашним арестом. Количество фигурантов этого дела, вероятно, еще увеличится – сейчас проверяют еще ряд сотрудников ФСБ. Следствие, по некоторым данным, считает, что арестованные офицеры причастны к серии преступлений. В частности, к похищению 136 миллионов рублей у мужчины, который собирался положить их на депозит в банк. Там под видом оперативно-розыскных мероприятий деньги у него и украли сотрудники ФСБ. Как выяснила газета РБК, потерпевший – 33-летний безработный москвич, который объяснил следствию, что взял деньги «в долг у знакомых». Между тем, фигурантам дела аткже могут быть предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, превышении должностных полномочий, серии мошенничеств и разбойных нападений.

По некоторым данным, восемь подозреваемых в разбое офицеров ФСБ скрылись. Они находились в командировке и не вернулись, когда начались аресты их коллег.