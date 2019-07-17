Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским морякам

Следствие просит содержать их под стражей до конца октября этого года.

Украинские моряки никак не подчинились законным требованиям российских пограничников остановиться. Об этом ранее сказал президент Владимир Путин.

Путин добавил, что пограничники выполнили свой воинский долг, защищая целостность Российской Федерации.

В конце июня Москва направила ноту об освобождении моряков. В ней предлагалось решить вопрос, но в рамках российского законодательства. Глава МИД Украины Павел Климкин выразил несогласие с этой позицией. Позже президент страны Владимир Зеленский рассказал, что с ним это решение не обсуждали.

Зеленский также обратился лично к президенту России Владимиру Путину и попросил вернуть моряков на родину.