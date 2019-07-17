Большинству независимых кандидатов отказано в регистрации на выборах в МГД

Как сообщает Мосгоризбирком, среди тех, кто получил отказ, Любовь Соболь, Юлия Галямина, Иван Жданов, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Илья Яшин, Сергей Митрохин и Константин Янкаускас. Зарегистрированы 216 человек. Решение о недопуске независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму принималось непосредственно в столичной мэрии. Об этом заявила Любовь Соболь, которой накануне отказали в регистрации.

Любовь Соболь считает, что за подобные действия члены окружных комиссий и Центризбиркома должны предстать перед судом.

Кандидаты в депутаты Мосгордумы, недовольные решением об отказы им в регистрации, могут подать апелляцию в ЦИК. Об этом сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.