В 2019 году Мосгоризбирком потратил почти 16,5 млн. руб. на обучение своих сотрудников
Как сообщают «Открытые медиа», ведомство заключило два госконтракта. Сотрудникам должны были рассказать об основах избирательного процесса, ответственности за нарушение избирательного законодательства, а также помочь овладеть «навыками взаимодействия с партиями, наблюдателями, общественными организациями и прессой. Их также учили правильно проверять подписи кандидатов, а также разъясняли, по каким основаниям можно признавать их недействительными.