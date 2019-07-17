Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня проведут неформальную встречу
На этот раз переговоры президентов России и Белоруссии состоятся на Валааме.
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На этот раз переговоры президентов России и Белоруссии состоятся на Валааме.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…