Дипломаты России и США, как ожидается, сегодня проведут консультации по стратегической стабильности

Участниками встречи в Женеве станут замглавы МИДа Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. По данным источников агентства Reuters в американской администрации, Вашингтон намерен обсудить возможность заключения нового трехстороннего соглашения по сокращению ядерного вооружения. Причем планируется к нему подключить и Китай. В Пекине, впрочем, накануне сказали агентству ТАСС, что не видят оснований для участия в подобных переговорах. Источник Reuters также подчеркивал, что вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) обсуждаться не будет. Он также утверждает, что американская сторона не ожидает прорыва в вопросе сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вместе с тем Рябков сообщил, что Москва все-таки намерена высказать свои соображения по СНВ-3. По мнению замглавы МИДа, пауза в этой теме может увеличить риск серьезных политических ошибок.

Срок действия договора СНВ-3 истекает в феврале 2021 года.