Совет Евросоюза: Российские власти должны взять на себя ответственность за гибель в Донбассе малайзийского самолета.

Об этом говорится в декларации Совета Евросоюза, принятой в канун годовщины трагедии. Также в документе содержится призыв к Москве полностью сотрудничать со следствием по этому делу.

Ровно пять лет назад в небе над Донбассом был сбит малазийский Боинг, выполнявший рейс MH17. В катастрофе погибло 298 человек, большинство из них были гражданами Голландии.

Расследованием крушения Боинга 17 июля 2014 года занималась Совместная следственная группа. Она месяц назад впервые назвала имена людей, причастных к катастрофе. Это три россиянина, среди которых бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков, а также один гражданин Украины. Они, как утверждается, «тесно сотрудничали, чтобы получить комплекс «Бук», и доставили его на позицию с целью сбить самолет». Следственная группа выдала ордера на арест четверых подозреваемых. Судить их собираются в Гааге. При этом подчеркивалось, что расследование все еще продолжается. Кто непосредственно задействовал «Бук», так и неизвестно. Следователи не исключают, что ракету по пассажирскому самолету выпустили случайно, целью мог быть военный борт. Но известно, что произошло это с территории ДНР, находившейся под контролем сепаратистов. А как заявляли следователи еще год назад, «Бук» был доставлен им с территории России.

Россия в свою очередь настаивает на своей непричастности. В Минобороны утверждают, что снаряд, сбивший «Боинг», находился на Украине более 30 лет.