Сразу несколько независимых кандидатов накануне получили отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму

Вечером на Трубной площади прошла акция в их поддержку.

Отказы в регистрации от окружных избиркомов накануне получили сотрудники ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, муниципальный депутат Зюзино Константин Янкаускас, а также депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. Комиссии сослались на превышение максимально допустимого количества бракованных подписей избирателей.

В поддержку независимых кандидатов вечером прошла уже вторая акция на Трубной площади, в которой, несмотря на проливной дождь, приняли участие несколько сотен человек. В их числе были и некоторые из тех, кто получил отказ в регистрации. Они заявили о готовности и дальше бороться за допуск к выборам и призвали сторонников приходить на Трубную площадь каждый день. Кроме того, большая акция протеста пройдет 20-го июля на проспекте Сахарова.

Ранее с выборов сняли политика Илью Яшина. В избиркоме Москвы утверждают, что в подписях также превышена доля брака.