Z Архив новостей новости
5 2 6 142
06:01, 17 июля 2019

Сразу несколько независимых кандидатов накануне получили отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму

Вечером на Трубной площади прошла акция в их поддержку.

Отказы в регистрации от окружных избиркомов накануне получили сотрудники ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, муниципальный депутат Зюзино Константин Янкаускас, а также депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. Комиссии сослались на превышение максимально допустимого количества бракованных подписей избирателей.
В поддержку независимых кандидатов вечером прошла уже вторая акция на Трубной площади, в которой, несмотря на проливной дождь, приняли участие несколько сотен человек. В их числе были и некоторые из тех, кто получил отказ в регистрации. Они заявили о готовности и дальше бороться за допуск к выборам и призвали сторонников приходить на Трубную площадь каждый день. Кроме того, большая акция протеста пройдет 20-го июля на проспекте Сахарова.

Ранее с выборов сняли политика Илью Яшина. В избиркоме Москвы утверждают, что в подписях также превышена доля брака.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной эпизод «переписывания» истории Это очень напоминает «расследования» известной фейк-конторы «беллингкэт», которая старательно отрабатывает единственную версию по падению малазийского «Боинга» в Донбассе на основе «стопроцентных свидетельств» из соцсетей…

5 444 6 42767 10.07
Kистория, войны, германия, памятники, память, мнения
Интервью Один

гости: Александр Жолковский, Лада Панова

Мне кажется, что в России действительно внешняя несвобода только подчеркивает внутреннюю сущность христианской души. Мне представляется, что она именно на этом контрасте и держится…

5 294 6 15558 12.07
#слушать 01:47:37 8читать ;смотреть $скачать 24.6 МБ
Блоги

+ В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета В ОБСЕ призвали расследовать этот теракт…

5 173 6 10285 14.07
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, украина, сми, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Проблемы «крымских татар» нет, есть жулики, провокаторы и преступники Нет никакой проблемы крымских татар, есть проблема определённых товарищей, которые пилят в Крыму бабло за счёт своей национальности, плачась на весь свет, как их несчастных притесняют…

5 202 6 20786 11.07
Kобщество, крым, меньшинства, власть, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про крымских татар Закон один – если у народа есть место, которое этот народ называет своей родиной, то скорее развалятся Великие пирамиды, чем народ забудет о своей мечте вернуться на свою сладкую отчизну…

5 307 6 35492 11.07
Kполитика, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Крым наш, а их – Украина. И там будет происходить кризис американской системы. Он уже происходит…

5 85 6 10071 16.07
#слушать 34:59 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Kукраина, политика, выборы, мосгордума, видео, передачи
Блоги

Зоя Светова журналист

Мама Антона Носика: Он был, конечно, весьма радикален, что соответствовало его темпераменту Его мама-филолог Виктория Мочалова рассказала обозревателю «МБХ медиа» Зое Световой о том, каким был Носик в детстве, что было для него главным в жизни и о книге памяти…

5 49 6 15515 10.07
Kпамять, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Несколько «но», которые не дают оснований для энтузиазма Байден обрушился на Россию и говорил о всевозможных угрозах, исходящих от нее. То есть — мало не покажется: он будет очень близок к позиции того антироссийского консенсуса, который сейчас правит бал в Конгрессе США…

5 95 6 12022 12.07
Kбайден, сша, выборы, политика, снв, рф, ядерное оружие, украина, мнения
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Футурошок Он агрессивно отторгает саму мысль о преемственности – пусть и не политической, а хотя бы поколенческой…

5 175 6 68967 10.07
Kпутин, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Брюсселю придется отказаться от вассальной дипломатии Понимаю, неприятно, но иных вариантов нет: или сохранить Договор, или продолжать бессмысленные воззвания к России…

5 91 6 12541 15.07
Kрф, запад, дипломатия, мнения
Блоги

Дмитрий Ковальчук блоггер Севастополь

Неприступный Севастополь Севастополь превратился в какое-то место проведение трудового отпуска. Кадры с материка приезжают, набивают карманы и сваливают пока не посадили…

5 60 6 8384 16.07
Kсевастополь, власть, общество, события
Блоги

Илья Яшин политик

Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…

5 36 6 5548 13.07
Kобщество, выборы, политика, москва, мнения
Блоги

Елена Лукьянова доктор юридических наук

Моя подпись — либо я не существую,  — либо проверка подписей избирателей в отношении определенных кандидатов не вполне добросовестна, а ее результаты подлежат сомнению.

5 48 6 7713 15.07
Kвыборы, москва, мнения
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Можно ли доверять Эрдогану? С таким, объективно говоря, непредсказуемым и вспыльчивым лидером как Эрдоган российско-турецкие отношения в любой момент могут резко ухудшаться на 180 градусов. И это вполне может произойти ещё раз в Сирии…

5 70 6 11315 16.07
Kсша, турция, рф, оружие, геополитика, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Либерализм, что-то новое… Типичное проявление постсоветского либерализма — это когда люди не имеющие базового образования легко бросаются грязью в тех, кого научное сообщество называет профессионалами…

5 39 6 6591 11.07
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Бесполезное государство, или На выезде из Тулуна висит баннер Эта система не предусмотрена ни для чего, кроме собственного обогащения. Ни для чего…

5 245 6 137991 10.07
Kиркутск, регионы, катаклизмы, экология, мнения

Популярное за неделю

Новости

Совет Евросоюза: Российские власти должны взять на себя ответственность за гибель в Донбассе малайзийского самолета. Об этом говорится в декларации Совета Евросоюза, принятой в канун годовщины трагедии.

5 10 6 5594
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Про оскорбление Путина. Мне не понравилось. Перебор по хронометражу и очень многословно. Оскорбляемый должен выглядеть посмешищем и желательно идиотом, а не жертвой длинного и запутанного пещерного сквернословия…

5 78 6 118919 10.07
#слушать 51:20 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Голосование
Считаете ли вы, что сегодня ФСБ работает честнее других силовиков?
5 90 6 16902 12.07
Блоги

Адские бабки Видеоблог о деньгах, пенсиях и налогах

+ Центробанк запретит хранить деньги в долларах и евро Центробанк запретит хранить деньги в долларах и евро А все потому, что доллары — это опасные, с точки зрения ЦБ инвестиции. Вдруг Америка обанкротится?..

5 90 6 179580 14.07
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, экономика, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ты подходишь к человеку, который сидит с девушкой. Говоришь ему что-то вроде, что сказал Габуния. После этого получаешь в пятак, т.к никаких других аргументов такой уровень дискуссии не предполагает…

5 92 6 90660 13.07
#слушать 49:55 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7949188
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4114897

Сегодня в эфире