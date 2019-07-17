Суд в  Петербурге вынес приговор по резонансному делу об убийстве старейшей сотрудницы Мариинки.

93-летняя Нина Мацина была найдена задушенной в собственной квартире в ноябре 2017г. Сиделка погибшей женщины Галина Гусейнова приговорена к 15 годам колонии общего режима, ее сообщник Размик Акобян получил семь лет колонии строгого режима, третий обвиняемый Сеник Нароян повесился в конвойном помещении суда в начале июля. Целью убийства было ограбление. Преступники забрали у пенсионерки 130 тысяч рублей и личные вещи.