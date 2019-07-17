Десяткам преподавателей московской Англо-американской школы отказали в российских визах.

Как пишет The New York Times, американские официальные лица не исключают, что речь идет о попытке оказать политическое давление на США, сократив возможности для учебы детей дипломатов. Издание поясняет, что информацию о проблемах с визами оно получило от руководителей школы. Газете не удалось получить комментарий в российском МИДе. В школе учатся более тысячи человек из 60 стран. Многие из них — дети дипломатов и иностранных бизнесменов.