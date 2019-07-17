Бывшего главбуха «Седьмой студии» Нину Масляеву следователь отпустил из-под домашнего ареста.

Как сообщил ТАСС адвокат Юрий Ефименков, Масляева находится под подпиской о невыезде и уже вышла на работу в «Театре у Никитских ворот». Масляева единственная из фигурантов дела «Седьмой студии» признала вину по делу о хищении 133 миллионов рублей. Она также дала показания на других фигурантов, среди которых Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Софья Апфельбаум и Екатерина Воронова. Все они, кроме Вороновой, которая объявлена в розыск, сейчас находятся под подпиской о невыезде. Ранее они были под домашним арестом, Малобродский — в СИЗО.