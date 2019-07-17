Болгарское Нацагентство по доходам подверглось мощной кибератаке.

Как сообщает AFP, личные данные около миллиона физических и юридических лиц разосланы хакерами в местные СМИ. Экстренно был созван Совет нацбезопасности. По данным болгарского МВД, похищенные данные были отправлены через почту российской компании Yandex. В правительстве считают, что атака может быть связана с недавним решением Болгарии купить у США восемь новых истребителей F-16. При этом прямых обвинений России в кибератаке не последовало.