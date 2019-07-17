Иностранный танкер из-за технеисправности отбуксирован территориальные воды Ирана.

Как заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, с танкера поступил запрос о помощи. По словам дипломата, судно будет находиться в иранских водах до полного устранения неисправности. Ранее источник в Пентагоне предположил, что Иран мог захватить нефтяной танкер ОАЭ, проходивший через Ормузский пролив. По информации Ассошиэйтед Пресс, судно вошло в территориальные воды Ирана два дня назад, после этого система, подающая сигналы о его месторасположении была отключена. В свою очередь представители ОАЭ утверждали, что сигнал бедствия с танкера не передавался .