Онкобольной жительнице Ульяновской области местные чиновники отказались выдавать необходимые лекарства

Министр здравоохранения региона предложил 29-летней Рамиле Волгиной, у которой диагностировали 4-ю стадию рака, трижды в неделю преодолевать 60 километров за жизненно необходимым препаратом, — говорят правозащитники «Открытой России». По их сведениям, причина в том, что это лекарство не собираются включать в региональный перечень льготных из-за отсутствия финансирования. Адвокаты Волгиной подали заявление в Следственный комитет по статье «халатность».