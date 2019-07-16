Большинство кандидатов от оппозиции сняли выборов в Мосгордуму

Накануне окружные комиссии завершили рассмотрение вопроса о регистрации участников выборной кампании. Отказано Любови Соболь, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и Юлии Галяминой от команды Алексея Навального, а также Сергею Митрохину и Кириллу Гончарову от «Яблока», Дмитрию и Геннадию Гудковым. Главным поводом стали большое число подписей, которые члены комиссий признали недействительными. Сами кандидаты с этим не согласны. По их словам, многие подписи были отбракованы по надуманным предлогам. Все недовольные отказом в регистрации могут подать апелляцию в Центризбирком, сказала накануне глава комиссии Элла Памфилова.

Между тем многие оппозиционные кандидаты объявили о том, что в ближайшие дни будут проводить встречи со своими избирателями по вечерам на Трубной площади. И там намерены требовать своей регистрации.