В Нидерландах сегодня вспоминают пассажиров и экипаж сбитого над Донбассом малазийского «Боинга»

Исполняется ровно 5 лет со дня трагедии. В королевстве пройдет памятная акция, рассказал прилетевший на нее специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин.

Павел Каныгин напомнил, что к пятилетию трагедии «Новая» опубликовала полную и предельно сжатую статью о том, как произошла атака на самолёт с помощью российского «Бука», к таким выводам пришла международная следственная группа, Кто причастен к трагедии и почему Москва отказывается признавать ответственность, несмотря на призывы международного сообщества.

Семьи погибших 5 лет назад пассажиров и экипажа малазийского «Боинга» призвали Россию признать свою часть ответственности. Их заявление публикует «Новая газета». В нем говорится, что Москва должна всецело сотрудничать с международным расследованием. А также «прекратить сеять ложь и обман». Они обвинили Москву в том, что та распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося. В Москве ранее обвинения в причастности российских военных к трагедии отвергали.