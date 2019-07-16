Первую жалобу на московскую программу реновации направили в Европейский суд по правам человека

Житель одного из домов пытается обжаловать включение здания в список под снос. Он хочет остановить уничтожение своего имущества или получить компенсацию морального вреда, — рассказали его адвокаты изданию РБК. Квартира истца находится в районе Свиблово.

В программу реновации внесено более 5-ти тысяч домов, большинство из которых – пятиэтажные хрущевки. В Москве ранее прошло несколько акций против планов столичной администрации.