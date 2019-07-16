Дж.Ассанж превратил посольство Эквадора в Лондоне в центр, откуда руководил публикацией компромата

Основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж превратил посольство Эквадора в Лондоне в центр, откуда руководил публикацией компромата против американских демократов. Так утверждает телеканал CNN. Он ссылается на отчеты испанской охранной фирмы, которая собирала информацию о деятельности Ассанжа на территории посольства.

В апреле этого года власти Эквадора отозвали у Ассанжа право на убежище, после чего его арестовала британская полиция. Сейчас он отбывает наказание за неявку на заседание суда несколько лет назад.