Z Архив новостей новости
5 7 6 855
23:00, 16 июля 2019

Дж.Ассанж превратил посольство Эквадора в Лондоне в центр, откуда руководил публикацией компромата

Основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж превратил посольство Эквадора в Лондоне в центр, откуда руководил публикацией компромата против американских демократов. Так утверждает телеканал CNN. Он ссылается на отчеты испанской охранной фирмы, которая собирала информацию о деятельности Ассанжа на территории посольства.

В апреле этого года власти Эквадора отозвали у Ассанжа право на убежище, после чего его арестовала британская полиция. Сейчас он отбывает наказание за неявку на заседание суда несколько лет назад.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Один

гости: Александр Жолковский, Лада Панова

Мне кажется, что в России действительно внешняя несвобода только подчеркивает внутреннюю сущность христианской души. Мне представляется, что она именно на этом контрасте и держится…

5 260 6 15268 12.07
#слушать 01:47:37 8читать ;смотреть $скачать 24.6 МБ
Блоги

+ В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета В ОБСЕ призвали расследовать этот теракт…

5 172 6 10153 14.07
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, украина, сми, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной эпизод «переписывания» истории Это очень напоминает «расследования» известной фейк-конторы «беллингкэт», которая старательно отрабатывает единственную версию по падению малазийского «Боинга» в Донбассе на основе «стопроцентных свидетельств» из соцсетей…

5 444 6 42610 10.07
Kистория, войны, германия, памятники, память, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Крым наш, а их – Украина. И там будет происходить кризис американской системы. Он уже происходит…

5 69 6 6900 17:05
#слушать 34:59 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Kукраина, политика, выборы, мосгордума, видео, передачи
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Проблемы «крымских татар» нет, есть жулики, провокаторы и преступники Нет никакой проблемы крымских татар, есть проблема определённых товарищей, которые пилят в Крыму бабло за счёт своей национальности, плачась на весь свет, как их несчастных притесняют…

5 201 6 20685 11.07
Kобщество, крым, меньшинства, власть, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про крымских татар Закон один – если у народа есть место, которое этот народ называет своей родиной, то скорее развалятся Великие пирамиды, чем народ забудет о своей мечте вернуться на свою сладкую отчизну…

5 305 6 35446 11.07
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Несколько «но», которые не дают оснований для энтузиазма Байден обрушился на Россию и говорил о всевозможных угрозах, исходящих от нее. То есть — мало не покажется: он будет очень близок к позиции того антироссийского консенсуса, который сейчас правит бал в Конгрессе США…

5 95 6 12017 12.07
Kбайден, сша, выборы, политика, снв, рф, ядерное оружие, украина, мнения
Новости

Любовь Соболь официально сняли с выборов в Мосгордуму Также кружные комиссии отказали в регистрации на выборы оппозиционным кандидатам Юлии Галяминой, Ивану Жданову и Константину Янкаускасу…

5 100 6 12871
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Брюсселю придется отказаться от вассальной дипломатии Понимаю, неприятно, но иных вариантов нет: или сохранить Договор, или продолжать бессмысленные воззвания к России…

5 91 6 12343 15.07
Kрф, запад, дипломатия, мнения
Блоги

Дмитрий Ковальчук блоггер Севастополь

Неприступный Севастополь Севастополь превратился в какое-то место проведение трудового отпуска. Кадры с материка приезжают, набивают карманы и сваливают пока не посадили…

5 58 6 8131 10:43
Kсевастополь, власть, общество, события
Новости

Пресс-служба Росгвардии: Росгвардейцы не обязаны представляться и могут провести досмотр без составления протокола Это следует из ответа ведомства, полученного владимирскими журналистами…

5 55 6 7948
Блоги

Илья Яшин политик

Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…

5 36 6 5539 13.07
Kобщество, выборы, политика, москва, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Стояние напротив Грузии Ничего с Грузией уже сделать невозможно. Отменяй или разрешай самолеты, запрещай или не трогай экспорт. Ничего это не даст…

5 57 6 8943 10.07
Kполитика, общество, грузия, события
Блоги

Елена Лукьянова доктор юридических наук

Моя подпись — либо я не существую,  — либо проверка подписей избирателей в отношении определенных кандидатов не вполне добросовестна, а ее результаты подлежат сомнению.

5 48 6 7662 15.07
Kвыборы, москва, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Либерализм, что-то новое… Типичное проявление постсоветского либерализма — это когда люди не имеющие базового образования легко бросаются грязью в тех, кого научное сообщество называет профессионалами…

5 39 6 6581 11.07
Kполитика, общество, мнения
Новости

Соболь, Жданова, Янкаускаса, Галямину и Гончарова сняли с выборов Окружные комиссии отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму оппозиционным кандидатам Юлии Галяминой, Ивану Жданову и Константину Янкаускасу…

5 67 6 11579

Популярное за неделю

Новости

Пресс-служба Росгвардии: Сотрудники Росгвардии не обязаны представляться и имеют право попросить телефон гражданина Об этом говорится в ответе пресс-службы ведомства на редакционный запрос интернет издания «ПроВладимир»...

5 60 6 44896
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Про оскорбление Путина. Мне не понравилось. Перебор по хронометражу и очень многословно. Оскорбляемый должен выглядеть посмешищем и желательно идиотом, а не жертвой длинного и запутанного пещерного сквернословия…

5 78 6 118255 10.07
#слушать 51:20 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Голосование
Считаете ли вы, что сегодня ФСБ работает честнее других силовиков?
5 90 6 16514 12.07
Блоги

Адские бабки Видеоблог о деньгах, пенсиях и налогах

+ Центробанк запретит хранить деньги в долларах и евро Центробанк запретит хранить деньги в долларах и евро А все потому, что доллары — это опасные, с точки зрения ЦБ инвестиции. Вдруг Америка обанкротится?..

5 90 6 179149 14.07
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, экономика, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ты подходишь к человеку, который сидит с девушкой. Говоришь ему что-то вроде, что сказал Габуния. После этого получаешь в пятак, т.к никаких других аргументов такой уровень дискуссии не предполагает…

5 92 6 90085 13.07
#слушать 49:55 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7948988
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4114638

Сегодня в эфире