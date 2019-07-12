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Эксклюзив Эха 22:39, 16 июля 2019

Российские журналисты не выразили желания участвовать в мероприятиях в связи с годовщиной крушения малазийского Боинга

Большинство российских журналистов не выразили желания участвовать в траурных мероприятиях в связи с годовщиной крушения малазийского «Боинга» над Донбассом. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин.

«К сожалению, практически никто из российских журналистов на эту церемонию приехать не решился. Это очень плохо. Семьям, потерявшим своих близких в катастрофе, очень важно было бы увидеть, что в России есть общество, которое трезво оценивает ситуацию в стране, понимают, что произошло. Но там будет не больше трех журналистов из России», — сказал П.Каныгин.
17 июля исполняется 5 лет со дня трагедии, которая унесла жизни почти 300 человек. Согласно выводам международной следственной группы, «Боинг» был сбит из установки, которую доставили на территорию, подконтрольную сепаратистам, из российской военной части. Следствие называет причастными к трагедии бывших сотрудников российских спецслужб и Вооруженных сил Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова.



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