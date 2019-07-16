Бойцы Росгвардии, по словам руководства ведомства, не обязаны представляться гражданам, когда останавливают на улице
Бойцы Росгвардии, по словам руководства ведомства, не обязаны представляться гражданам, когда останавливают их на улице. Об этом говорится в ответе силовой структуры на запрос владимирского издания «ПроВладимир». Журналистов интересовал этот вопрос в связи с тем, что их бывшего коллегу остановили на улице сотрудники Росгвардии, потребовали показать и разблокировать телефон, интересовались, нет ли на нем мессенджера Телеграм. Один из бойцов Росгвардии отказался называть свои фамилию и звание. В ведомстве сказали, что хотя по закону их подчиненные не обязаны называть свои личные данные, Росгвардия рекомендует им делать это во избежание конфликтных ситуаций.