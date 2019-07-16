Министр внутренних дел Италии и лидер партии «Лига» выступят в парламенте страны по так называемому российскому делу

Министр внутренних дел Италии, а также лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выступит в парламенте страны по так называемому российскому делу. Дата выступления пока неизвестна.

На прошлой неделе американское интернет-издание BuzzFeed опубликовало аудиозаписи, на который, как утверждается, помощник Сальвини обсуждал с некими россиянами детали выгодной сделки, которая могла принести правопопулистской партии доход в десятки миллионов евро. Не уточнялось, была ли в итоге эта сделка осуществлена.