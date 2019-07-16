Европарламент проголосовал за избрание министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии. Завтра она сложит свои полномочия в немецком правительстве.

Впервые кресло президента Еврокомиссии займет женщина. 50 лет подряд этого титула не удостаивался ни один представитель ФРГ. Урсулу фон дер Ляйен, по всей видимости, протежировала Ангела Меркель. После того, как стало известно, что единственный консервативный политик, Мартин Вебер из баварской ХСС, потерял поддержку парламентариев, начались поиски другой кандидатуры.

Официально Меркель отказывалась признавать свое влияние. Во время голосования в Еврокомиссии она даже была вынуждена воздержаться. Ведь партнер по правительственной коалиции в ФРГ, Социал-демократическая партия Германии, наотрез отказалась поддерживать фон дер Ляйен. Ее деятельность на посту министра обороны привела к дальнейшей деградации и финансовым проблемам бундесвера. Однако Урсула фон дер Ляйен всегда была одной из политических фавориток и близких соратниц Меркель. Ее избрание свидетельствует о большом влиянии канцлера ФРГ на уровне Евросоюза.

Не исключено, что ее перевод в Еврокомиссию приведет к решению оборонной проблемы Германии. Однако вряд ли кандидатура фон дер Ляйен станет оптимальным вариантом для Европы. Выгодным ставленником европейским консерваторов она также не будет. Перед своим избранием она принялась раздавать обещания всем политическим партиям, от социальной справедливости до защиты окружающей среды. О четкости профиля это не свидетельствует.

После избрания фон дер Ляйен провозгласила, что не цель на посту президента Еврокомиссии — объединенная и сильная Европа, а работа только началась. Ранее она заявила, что уйдет с поста министра обороны ФРГ в любых условиях, даже в случае поражения.