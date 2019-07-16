Экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву отпустили под подписку о невыезде

До этого фигурантка так называемого «театрального дела» находилась под домашним арестом.

Домашний арест Масляевой был отменен по инициативе следствия, рассказал «Интерфаксу» адвокат обвиняемой Юрий Ефименко. Он уточнил, что экс-бухгалтер «Седьмой студии» уже вышла на прежнее место работы в театр «У Никитских ворот» Марка Розовского. Защитник Масляевой также добавил, что следствие по ее делу было возобновлено. Ранее Мещанский суд вернул материалы в прокуратуру для устранения нарушений.

Масляева была единственной фигуранткой «театрального дела», которая признала вину. Другие обвиняемые – режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский – все обвинения отрицают. Суд отпустил их под подписку о невыезде еще в апреле. Сам процесс был приостановлен на время проведения новой экспертизы.

Над Масляевой суд должен пройти в особом порядке из-за того, что она признала вину.