Окружные избирательные комиссии сняли сегодня с выборов сразу нескольких кандидатов от оппозиции

Любови Соболь, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу, Юлии Галяминой от команды Алексея Навального, а также Сергею Митрохину и Кириллу Гончарову от «Яблока» было отказано в регистрации. Сегодня завершается очередной этап предвыборной кампании. Основной претензией к кандидатам со стороны комиссии стали подписи избирателей. В большинстве случаев у них признали недействительными гораздо больше подписей, чем положено. Сами кандидаты с этим не согласны.



Этим вечером участники предвыборной кампании, которых сняли, собрали своих сторонников на Трубной площади. Один из тех, кому было отказано, Константин Янкаускас, считает, что за происходящим стоят мэр Москвы и его администрация.

Ранее другой кандидат, Любовь Соболь, объявила, что начинает голодовку в знак протеста против действий избирательной комиссии. Сегодня Соболь сказала, что будет проводить свою акцию в центре сбора подписей неподалеку от Трубной.

Предвыборный произвол еще обернется для действующей власти печальными последствиями. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Александр Кынев.

Существующая система делает регистрацию любого кандидата политической, — считает Александр Кынев.