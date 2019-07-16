Московская полиция обнаружила в квартире на северо-востоке столицы тело музыканта и композитора Игоря Извекова

Московская полиция обнаружила в квартире на северо-востоке столицы тело 53-летнего музыканта и композитора Игоря Извекова. По информации агентства ТАСС, он скончался еще в понедельник. Полиция не обнаружила у покойного видимых повреждений. В свою очередь источники агентства РИА Новости говорят о множественных гематомах на теле.

Извеков закончил Академию имени Гнесиных. Он руководил вокально-инструментальными ансамблями, работал над песенной антологией Николая Караченцова, а также над альбомами Михаила Боярского.