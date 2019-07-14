Митинг за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму завершился в центре столицы

Как передает корреспондент «Эха Москвы», на Трубной площади собрались несколько сотен человек. В целом акция носила мирный характер. Сотрудников полиции там практически не было видно.

Чуть ранее окружные избиркомы отказали в регистрации большинству оппозиционных кандидатов, сославшись на превышение допустимого брака в подписях. Сами кандидаты с этими претензиями не согласились. Они утверждают, что их отстранили под надуманным предлогом.