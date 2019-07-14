Окружная избирательная комиссия по 43-му округу отказала Митрохину в регистрации на выборы в Мосгордуму

Окружная избирательная комиссия по 43-му округу отказала члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Окружная избирательная комиссия отказала мне в регистрации на выборы депутатов Мосгордумы. Она сделал это вопреки приведенным мною нескольким десяткам примеров сознательного искажения информации в протоколе подсчета подписей. При вводе в систему ГАС «Выборы» делались искусственные ошибки, где-то отсутствовало отчество, где-то пропущена буква в фамилии, одна цифра изменена в паспорте. Было написано, что исправление не заверены сборщиком, а исправлений там вообще не было», — рассказал он.

По словам С.Митрохина, комиссия отвергла предложение рассмотреть ошибки, найденные политиком в протоколе.

«Комиссия отказалась проанализировать мои находки, свидетельствующие о том, что протокол сознательно сфальсифицирован, также как перед этим отказала Любови Соболь. Я рассматриваю это как политический заказ, который выполняла комиссия», — подчеркнул С.Митрохин.

Политик намерен добиваться изменения решения с помощью обращений в ЦИК и протестных акций.

«Мы будем обжаловать эти решения. Хотя я сегодня был в ЦИК, и беседовал с членами избирательной комиссии. Я понял, что добиться там какой-то объективности и справедливости невозможно. Надеюсь, что москвичи выразят свой протест в связи с этим беспределом, выходя на улицу», — сказал он.

Согласованный митинг в поддержку кандидатов, недопущенных на выборы в Мосгордуму, состоится 20 июля на проспекте Сахарова.