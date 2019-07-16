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21:02, 16 июля 2019

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному округу Москвы уволены из-за дела журналиста Ивана Голунова

Это трое оперативников и их непосредственный начальник. Речь идет о людях, которые задерживали специального корреспондента «Медузы» с нарушением регламента, — пояснил источник агентства «Интерфакс». Решение по начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Андрею Щирову, который курировал дело Голунова, по словам собеседника агентства, будет приниматься на следующей неделе.



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