Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному округу Москвы уволены из-за дела журналиста Ивана Голунова

Это трое оперативников и их непосредственный начальник. Речь идет о людях, которые задерживали специального корреспондента «Медузы» с нарушением регламента, — пояснил источник агентства «Интерфакс». Решение по начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Андрею Щирову, который курировал дело Голунова, по словам собеседника агентства, будет приниматься на следующей неделе.