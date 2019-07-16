Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву

Сейчас обвиняемая в хищении бюджетных средств находится под подпиской о невыезде, — сказал агентству ТАСС ее адвокат. Масляева оставалась последней из фигурантов дела, кто находился под домашним арестом. Кроме того, она пошла на сделку со следствием.

Сейчас в рамках основного дела проходит повторная экспертиза. Процесс над режиссером Кириллом Серебренниковым и остальными фигурантами должен возобновиться в середине августа.