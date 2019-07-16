Избирком СПб собирается зарегистрировать кандидатов, не допущенных к муниципальным выборам в Екатерингофском округе

Избирком Петербурга собирается зарегистрировать всех кандидатов, которых не допустили к муниципальным выборам в Екатерингофском округе, в том числе представителя партии «Яблока» и лидера местного штаба Алексея Навального, — пишет интернет-издание «Фонтанка». Городская комиссия признала, что этим кандидатам было отказано по надуманным причинам. Такое решение еще предстоит утвердить на заседании горизбиркома.