Член политсовета «Яблока» Сергей Митрохин вслед за остальными кандидатами от оппозиции снят с выборов в Мосгордуму

Такое решение приняла сегодня окружная комиссия. По словам ее председателя Ирины Вялых, количество недостоверных подписей, представленных кандидатом, выше допустимого.

Ранее сегодня по подобным мотивам было отказано в регистрации Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Юлии Галяминой и Ивану Жданову от команды Алексея Навального. Также не зарегистрировали еще одного представителя «Яблока», Кирилла Гончарова.