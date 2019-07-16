Член политсовета «Яблока» Сергей Митрохин вслед за остальными кандидатами от оппозиции снят с выборов в Мосгордуму
Такое решение приняла сегодня окружная комиссия. По словам ее председателя Ирины Вялых, количество недостоверных подписей, представленных кандидатом, выше допустимого.
Ранее сегодня по подобным мотивам было отказано в регистрации Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Юлии Галяминой и Ивану Жданову от команды Алексея Навального. Также не зарегистрировали еще одного представителя «Яблока», Кирилла Гончарова.