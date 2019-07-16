Окружные комиссии отказали в регистрации Янкаускусу, Галяминой, Жданову, Соболь, Гудкову, Гончарову

Встреча кандидатов от оппозиции с избирателями проходит в эти минуты на Трубной площади в Москве. Это уже третье подобное мероприятие за последние дни. Сторонники оппозиционных политиков выходят на акцию с требованием зарегистрировать их на выборы в Мосгордуму.

Чуть ранее окружные комиссии отказали в регистрации сразу нескольким кандидатам, в том числе Константину Янкаускусу, Юлии Галяминой, Ивану Жданову и Любови Соболь от команды Алексея Навального, Дмитрию Гудкову, а также Кириллу Гончарову от «Яблока». Также было отказано в регистрации рок-музыканту Сергею «Пауку» Троицкому.