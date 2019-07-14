Проректор ВШЭ Касамара не собирается отказываться от участия в выборах в Мосгордуму

Проректор Высшей школы экономики и кандидат в депутаты Мосгордумы Валерия Касамара не собирается отказываться от участия в выборах. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не сторонница демонстративных действий вроде отказа от участия в выборах, потому, на мой взгляд, ни к чему хорошему это не приведет. Выборы все равно пройдут, избиратели получат случайного и не авторитетного депутата. У меня есть, прежде всего, ответственность перед моими избирателями, которые поставили подписи, с которыми я в течение месяца уже встречаюсь. В данном случае, для меня важнее ответственность», — сказала кандидат.

В.Касамара добавила, что не намерена посещать протестные мероприятия, связанные с выборами.

«Я публично выражаю свою позицию, но я не готова участвовать в несанкционированных акциях протеста. Я считаю, что вопрос должен решаться не на улице, а в Избиркоме и в судах. Давайте вернемся в правовое поле», — заявила она.

Ранее студенты, сотрудники и выпускники Высшей школы экономики обратились с открытым письмом к проректору вуза и кандидату на выборах в Мосгордуму Валерии Касамаре. Подписавшееся под письмом призвали В.Касамару не участвовать «в нечестных выборах в городской парламент».