Евросоюз призвал Россию признать вину за гибель малайзийского «Боинга» в Донбассе

В заявлении Европейского совета Москву призывают полностью сотрудничать с международной следственной группой. Брюссель не сомневается в том, что это следствие независимое и профессиональное.

Завтра исполняется 5 лет со дня трагедии, которая унесла жизни почти 300 человек. Согласно выводам следственной группы «Боинг» был сбит из установки, которую доставили на территорию, подконтрольную сепаратистам, из российской военной части. Следствие называет причастными к трагедии бывших сотрудников российских спецслужб и Вооруженных сил Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова.