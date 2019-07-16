Соболь, Жданова, Янкаускаса, Галямину и Гончарова сняли с выборов

Окружные комиссии отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму оппозиционным кандидатам Юлии Галяминой, Ивану Жданову и Константину Янкаускасу. Причиной стали претензии к собранным в их поддержку подписям. Также в 43-м округе отказано в регистрации юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и рок-музыканту Сергею «Пауку» Троицкому.

Тем временем на Трубной площади, где кандидаты от оппозиции планируют провести сегодня встречу со своими избирателями, как сообщает наш корреспондент, находится уже около 100 человек.

Мосгоризбирком заверил, что рассматривает все обращения кандидатов и избирателей. Каждая жалоба обработана и сверена с результатами работы окружной избирательной комиссии, — подчеркнули в городском избиркоме. Таким образом там ответили на сообщения о том, что у некоторых кандидатов признали недействительными подписи известных людей.