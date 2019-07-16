Арбитр Владимир Москалев на некоторое время отстранен от обслуживания матчей чемпионата России по футболу

В игре «Спартака» против клуба «Сочи» судья допустил сразу несколько грубых ошибок, повлиявших на исход встречи.

Первый же тур Российской премьер Лиги ознаменовался судейской отставкой. Матч в Москве между Спартаком и Сочи завершился победой хозяев со счетом 1-0. Однако претензий к работе арбитра Владимира Москалева оказалось куда больше, нежели забитых мячей. Да и тот, единственный, ставший победным для Спартака, засчитывать было нельзя — заявил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. Перед тем, как Самуэль Жиго отправил мяч в ворота сочинской команды, арбитр не зафиксировал явное нарушение правил со стороны спартаковцев. Более того, в первом тайме Москалев имел все основания назначить 11-метровый в ворота хозяев поля. Однако игру не остановил. Кроме того, есть претензии в арбитру и по поводу показанных им желтых карточек.

В итоге, по словам Егорова, арбитр Москалев на некоторое время отстранен от обслуживания матчей Премьер Лиги. При этом конкретные сроки наказания судьи названы не были.

Добавим, что Владимир Москалев не в первый раз оказывается в центре скандала. Весной прошлого года по итогам матча «Спартака» с «Зенитом» арбитр получил за свою работу двойку.