Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн вошел в состав совета директоров РЖД

Он будет числиться в качестве независимого члена. Керн возглавлял австрийское правительство с мая 2016-го по декабрь 2017-го года. Он состоит в Социал-демократической партии.

Также в состав совета директоров РЖД вошел бывший министр по чрезвычайным ситуациям, а ныне советник президента Объединенной авиастроительной корпорации Владимир Пучков. Он оставил свой пост после смены правительства в 2018-м году. До этого ведомство Пучкова подвергалось критике в связи с трагедией в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».