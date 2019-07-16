Число госпитализированных после отравления едой из торговых автоматов в Москве выросло до 23-х

Двое из них уже выписаны из больницы, — сказали агентству «Москва» в департаменте здравоохранения. Всего пострадали почти 30 человек. Все они говорят, что покупали готовую еду в автоматах компании Healthy Food. Основатель фирмы, Дмитрий Пронин, сказал, что сейчас у них проводится проверка.

Ранее Пронин сказал газете «Ведомости», что фактов, которые связывают их продукцию с отравлением, пока нет. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, утверждают, что обнаружили в помещениях фирмы многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.